Festi'Quilles Coupe de France à Millau
Millau
23 juillet 2025 07:00

Aveyron

Festi’Quilles Coupe de France à Millau Millau Aveyron

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.

Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.

Fort du succès de l’édition 2024, Festi’Quilles revient en 2025. L’été dernier cet évènement a su réunir toutes les générations et rassembler un large public autour de la convivialité.

Cette année une petite nouveauté sera au rendez-vous : les participants pourront s’initier aux quilles au maillet.

Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron

Alors venez nombreux le 23 Juillet à Millau.

Au programme :

· À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)

· À 19h compétition quart de finale coupe de France des Quilles de huit .

Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 82 42

English :

Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.

The principle of the game is simple: knock down as many pins as possible using a bowling pin and a ball.

German :

Das Spiel « Quilles de huit » ist ein traditioneller Sport aus dem Aveyron, der alle Generationen vereint.

Das Prinzip des Spiels ist einfach: Mit Hilfe eines Spielkegels und einer Kugel werden so viele Kegel wie möglich umgeworfen.

Italiano :

Il bowling a otto birilli è uno sport tradizionale dell’Aveyron che riunisce tutte le generazioni.

Il principio del gioco è semplice: abbattere il maggior numero di birilli possibile utilizzando un birillo e una palla.

Espanol :

Los bolos de ocho bolos son un deporte tradicional del Aveyron que reúne a todas las generaciones.

El principio del juego es sencillo: derribar el mayor número posible de bolos utilizando un boliche y una bola.

L'événement Festi'Quilles Coupe de France à Millau Millau a été mis à jour le 2025-06-23