Festi’Rose Village-Neuf

Samedi 2025-10-11 09:00:00
Village-Neuf accueille la première édition de Festi’Rose, journée solidaire contre le cancer du sein !
Conférences et ateliers santé, course ou marche de 6 km non chronométrée, spectacle d’humour et animations rythmeront l’après-midi aux côtés de la Ligue contre le cancer et de la Maison de Santé.
Un rendez-vous placé sous le signe de la prévention, du partage et de la solidarité.
Programme complet de la journée à télécharger.
Inscriptions en ligne pour la course, la marche et le spectacle.
** Les coureurs majeurs devront présenter une attestation PPS, une licence FFA ou un certificat médical. ** .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est s.culturel@mairie-village-neuf.fr
