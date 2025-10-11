Festi’Rose Village-Neuf

samedi 11 octobre 2025.

Festi’Rose

20 Boulevard d'Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Village-Neuf accueille la première édition de Festi’Rose, journée solidaire contre le cancer du sein !



Conférences et ateliers santé, course ou marche de 6 km non chronométrée, spectacle d’humour et animations rythmeront l’après-midi aux côtés de la Ligue contre le cancer et de la Maison de Santé.

Un rendez-vous placé sous le signe de la prévention, du partage et de la solidarité.



Programme complet de la journée à télécharger.

Inscriptions en ligne pour la course, la marche et le spectacle.

** Les coureurs majeurs devront présenter une attestation PPS, une licence FFA ou un certificat médical. ** .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est s.culturel@mairie-village-neuf.fr

