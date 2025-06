Festi’Rues Savonnières 5 juillet 2025 17:00

Indre-et-Loire

Festi’Rues rue des saules Savonnières Indre-et-Loire

En alternance avec la Biennale de peinture et de sculpture de Savonnières, les arts de la rue investissent la place des Charmilles et l’aire des eaux mêlées le temps de quelques heures.

Retrouvez 3 spectacles tout public, mettant à l’honneur les arts circassiens. Les maîtres mots de cette nouvelle édition ? Humour et poésie ! .

rue des saules

Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 53 72 culture-communication@savonnieres.fr

English :

Alternating with the Biennale de peinture et de sculpture de Savonnières, street arts take over the Place des Charmilles and the aire des eaux mêlées for a few hours.

Enjoy 3 shows for the general public, featuring circus arts.

German :

Im Wechsel mit der Biennale der Malerei und Bildhauerei in Savonnières erobern die Straßenkünste für ein paar Stunden den Place des Charmilles und die Area des eaux mêlées.

Erleben Sie 3 Vorstellungen für alle Altersgruppen, bei denen die Zirkuskünste im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

In alternanza con la Biennale di pittura e scultura di Savonnières, le arti di strada occupano per qualche ora la Place des Charmilles e l’aire des eaux mêlées.

Sono previsti 3 spettacoli per tutte le età, con arti circensi.

Espanol :

En alternancia con la Bienal de Pintura y Escultura de Savonnières, las artes de la calle toman por unas horas la plaza des Charmilles y el aire des eaux mêlées.

Habrá 3 espectáculos de artes circenses para todas las edades.

