Festi’Run – Vaivre-et-Montoille, 4 juin 2025 10:00, Vaivre-et-Montoille.

Haute-Saône

Festi’Run Lac de Vaivre, Plage Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

Début : 2025-06-04 10:00:00

fin : 2025-06-04 16:00:00

2025-06-04

Rendez-vous au Festi’Run Vesoul le mercredi 4 juin 2025 de 10h00 à 16h00 !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour courir, rouler et accompagner des personnes en situation de handicap autour du lac Vaivre. Vous pourrez profiter des activités, des animations et partager un moment sportif, festif et solidaire. .

Lac de Vaivre, Plage

Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 22 08 47 dd.70@apf.asso.fr

