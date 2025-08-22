Festi’Rural Laveissière

Festi’Rural Laveissière vendredi 22 août 2025.

Festi’Rural

Laveissière Cantal

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22 09:00:00

fin : 2025-08-24 13:30:00

Date(s) :

2025-08-22

Le Festi’Rural est un festival engagé qui célèbre la vitalité des territoires ruraux et l’implication de celles et ceux qui les font vivre.

Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 69 83 23 24 contact@festirural.org

English :

Festi-Rural is a committed festival that celebrates the vitality of rural areas and the involvement of those who bring them to life.

German :

Das Festi?Rural ist ein engagiertes Festival, das die Vitalität der ländlichen Gebiete und das Engagement derjenigen, die sie am Leben erhalten, feiert.

Italiano :

Festi?Rural è un festival impegnato che celebra la vitalità delle aree rurali e il coinvolgimento delle persone che le animano.

Espanol :

Festi?Rural es un festival comprometido que celebra la vitalidad de las zonas rurales y la implicación de las personas que les dan vida.

