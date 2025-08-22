Festi’Rural Laveissière
Festi’Rural Laveissière vendredi 22 août 2025.
Festi’Rural
Laveissière Cantal
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-22 09:00:00
fin : 2025-08-24 13:30:00
Date(s) :
2025-08-22
Le Festi’Rural est un festival engagé qui célèbre la vitalité des territoires ruraux et l’implication de celles et ceux qui les font vivre.
Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 69 83 23 24 contact@festirural.org
English :
Festi-Rural is a committed festival that celebrates the vitality of rural areas and the involvement of those who bring them to life.
German :
Das Festi?Rural ist ein engagiertes Festival, das die Vitalität der ländlichen Gebiete und das Engagement derjenigen, die sie am Leben erhalten, feiert.
Italiano :
Festi?Rural è un festival impegnato che celebra la vitalità delle aree rurali e il coinvolgimento delle persone che le animano.
Espanol :
Festi?Rural es un festival comprometido que celebra la vitalidad de las zonas rurales y la implicación de las personas que les dan vida.
L’événement Festi’Rural Laveissière a été mis à jour le 2025-04-28 par Hautes Terres Tourisme