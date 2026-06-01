Festirurales Brélidy
Festirurales Brélidy samedi 20 juin 2026.
Brélidy
Festirurales
Place du Bourg Brélidy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Défilé dans le bourg, vin d’honneur, repas cochon grillé, démonstration de tracteurs tondeuse, marché artisans locaux, animations diverses, matériels anciens. .
Place du Bourg Brélidy 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 95 76 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festirurales Brélidy a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol