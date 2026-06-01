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Festirurales Brélidy

Festirurales Brélidy samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place du Bourg

Ville : 22140 Brélidy

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Brélidy

Festirurales

Place du Bourg Brélidy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Défilé dans le bourg, vin d’honneur, repas cochon grillé, démonstration de tracteurs tondeuse, marché artisans locaux, animations diverses, matériels anciens.   .

Place du Bourg Brélidy 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 95 76 11 

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English :

L’événement Festirurales Brélidy a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol