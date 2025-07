Festi’Saulnois 5ème édition Guéblange-lès-Dieuze

Festi’Saulnois 5ème édition Guéblange-lès-Dieuze dimanche 31 août 2025.

Festi’Saulnois 5ème édition

Guéblange-lès-Dieuze Moselle

La 5ème édition du Festi’Saulnois se déroule cette année à Guéblange les Dieuze

Au programme de cette journée festive

– nombreux concerts, animations et danse

– artisanat et produits du terroir

– rassemblement de véhicules anciens

– baptême ULM, Airdoudou

– initiation et démonstrations sportives

– petite restauration sur placeTout public

Guéblange-lès-Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 05 11 11

English :

The 5th Festi’Saulnois takes place this year in Guéblange les Dieuze

On the program for this festive day:

– numerous concerts, entertainment and dancing

– crafts and local produce

– vintage car gathering

– uLM and Airdoudou baptisms

– sports initiation and demonstrations

– snack bar on site

German :

Die 5. Ausgabe des Festi’Saulnois findet dieses Jahr in Guéblange les Dieuze statt

Auf dem Programm dieses festlichen Tages stehen:

– zahlreiche Konzerte, Animationen und Tanz

– kunsthandwerk und Produkte aus der Region

– versammlung von Oldtimern

– taufe von Ultraleichtflugzeugen, Airdoudou

– einführungen und Sportvorführungen

– kleines Restaurant vor Ort

Italiano :

La quinta edizione del Festi’Saulnois si svolge quest’anno a Guéblange les Dieuze

Il programma di questa giornata di festa prevede

– concerti, intrattenimento e balli

– artigianato e prodotti locali

– un raduno di veicoli d’epoca

– primo volo di un ultraleggero, Airdoudou

– iniziazione allo sport e dimostrazioni

– snack bar in loco

Espanol :

La 5ª edición del Festi’Saulnois se celebra este año en Guéblange les Dieuze

El programa de esta jornada festiva incluye

– conciertos, espectáculos y bailes

– artesanía y productos locales

– un encuentro de vehículos de época

– primer vuelo en ultraligero, Airdoudou

– iniciación deportiva y demostraciones

– snack bar in situ

