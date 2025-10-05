Festi’Saveurs Salle des fêtes Allériot

Festi’Saveurs Salle des fêtes Allériot dimanche 5 octobre 2025.

Festi’Saveurs

Salle des fêtes Rue de la Croix Blanche Allériot Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Rendez-vous à Allériot pour une exposition gourmande organisée par la municipalité d’Allériot au profit du C.C.A.S.C avec l’Association des Croqueurs de Pommes (Confection de jus de pommes) et divers producteurs. Seront proposées des dégustations des produits exposés. .

Salle des fêtes Rue de la Croix Blanche Allériot 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 56 83

English : Festi’Saveurs

German : Festi’Saveurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Festi’Saveurs Allériot a été mis à jour le 2025-09-17 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III