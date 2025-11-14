Festisol 2025, le festival des solidarités Lannion
Festisol 2025, le festival des solidarités Lannion vendredi 14 novembre 2025.
Festisol 2025, le festival des solidarités
Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-14
Le Festival des Solidarités, événement international, s’installe à Lannion pour sensibiliser et engager les citoyens autour d’un monde plus juste et durable.
Du 14 au 30 novembre, le public est invité à participer à des débats, des animations et des expositions, organisés par le Comité Festisol de Lannion et ses partenaires ! .
Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festisol 2025, le festival des solidarités Lannion a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose