Festisol 2025, le festival des solidarités

Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-14

Le Festival des Solidarités, événement international, s’installe à Lannion pour sensibiliser et engager les citoyens autour d’un monde plus juste et durable.

Du 14 au 30 novembre, le public est invité à participer à des débats, des animations et des expositions, organisés par le Comité Festisol de Lannion et ses partenaires ! .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

