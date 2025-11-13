Festisol Ciné-débat Cinéma Le Pixel Orthez

Festisol Ciné-débat

Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Dans le cadre du festival des solidarités.

Projection du film Mon inséparable suivi d’un débat autour de la thématique du handicap, animé par des membres du collectif Festisol (éducateur, parent, personnes en situation de handicap et représentants d’associations). .

Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lepixelcinema@gmail.com

English : Festisol Ciné-débat

German : Festisol Ciné-débat

Italiano :

Espanol : Festisol Ciné-débat

L’événement Festisol Ciné-débat Orthez a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Coeur de Béarn