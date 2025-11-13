Festisol Ciné-débat Cinéma Le Pixel Orthez
Festisol Ciné-débat Cinéma Le Pixel Orthez jeudi 13 novembre 2025.
Festisol Ciné-débat
Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez Pyrénées-Atlantiques
Dans le cadre du festival des solidarités.
Projection du film Mon inséparable suivi d’un débat autour de la thématique du handicap, animé par des membres du collectif Festisol (éducateur, parent, personnes en situation de handicap et représentants d’associations). .
Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lepixelcinema@gmail.com
