Festisol Rue Jean Marie Lhoste Orthez

Festisol

Rue Jean Marie Lhoste Restaurant municipal Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

10h à 12h Jeux sensoriels, animations, expositions, joëlettes, vélofauteuil, cannage, audiolecture.

12h30 à 14h Repas sous forme d’auberge espagnole.

14h à 17h Spectacle poétique, danse dans le noir, théâtre d’impro. .

Rue Jean Marie Lhoste Restaurant municipal Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

