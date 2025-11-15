Festisol Rue Jean Marie Lhoste Orthez
Festisol
Rue Jean Marie Lhoste Restaurant municipal Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
10h à 12h Jeux sensoriels, animations, expositions, joëlettes, vélofauteuil, cannage, audiolecture.
12h30 à 14h Repas sous forme d’auberge espagnole.
14h à 17h Spectacle poétique, danse dans le noir, théâtre d’impro. .
