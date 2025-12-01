Festi’Soupes Place de la Mairie Bourbon-Lancy
Festi’Soupes Place de la Mairie Bourbon-Lancy vendredi 12 décembre 2025.
Place de la Mairie Devant l’Office de Tourisme et du Thermalisme Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-12 17:30:00
fin : 2025-12-12
Venez dégustez les soupes cuisinées par les participants de cette 11ème édition (apporter bon et cuillère).
Buvette proposée par le Comité des Fêtes de Saint-Denis et Manège gratuit. .
Place de la Mairie Devant l’Office de Tourisme et du Thermalisme Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95
