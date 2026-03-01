Festi’Sport 22ème édition Complexe Sportif Jean Guegueniat Brest

Festi’Sport 22ème édition

Complexe Sportif Jean Guegueniat 25 Rue de Quimper Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Pour la 22ème année, le Comité FSGT du Finistère et le Foyer Laïque de Saint-Marc proposeront une après-midi de découverte des activités sportives et artistiques en direction des enfants et des parents.

Cette édition se tient en partenariat avec 10 clubs sportifs brestois et proposera la découverte de 15 activités sportives et artistiques pour les enfants de 2 à 14 ans. Ces activités seront encadrées par une équipe de 100 animateurs et animatrices bénévoles des clubs partenaires.

Cette manifestation a pour ambition de faire découvrir le sport associatif aux enfants et aux jeunes de la ville de Brest et de Brest métropole en mettant l’accent sur le plaisir de pratiquer entre enfant et en famille, la solidarité, la coopération, la rencontre humaine et la découverte. Cette édition mettra en avant la dynamique associative au service des familles brestoises et permettra à tous les enfants de venir découvrir et essayer des activités sportives de proximité. .

Complexe Sportif Jean Guegueniat 25 Rue de Quimper Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 83 49 30 67

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English : Festi’Sport 22ème édition

L’événement Festi’Sport 22ème édition Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue