FESTI’SPORT – Cessenon-sur-Orb, 14 juin 2025 07:00, Cessenon-sur-Orb.

Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Venez en famille participer aux activités sportives proposées à Cessenon sur Orb

Lieux d’accueil et d’inscriptions

Stade Pierre Lavit (lieu central), boulodrome municipal, plage des remparts

– Initiation balle ovale

– Escalade

– Cyclotourisme (à partir de 10 ans, départ 10h au stade)

– Pétanque

– Canoë Kayak

– Équitation

– Sport pluriactivité

– Tournoi des vieux Coc

Repas du soir organisé par Les Vieux Coc au stade Pierre Levit. Inscriptions avant le 11 juin. .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 27 71 58 06

English :

Bring the whole family to Cessenon sur Orb for a range of sporting activities

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie und nehmen Sie an den in Cessenon sur Orb angebotenen Sportaktivitäten teil

Italiano :

Portate tutta la famiglia e partecipate alle attività sportive offerte a Cessenon sur Orb

Espanol :

Traiga a toda la familia y participe en las actividades deportivas que se ofrecen en Cessenon sur Orb

