Festi’Summer Chavroches 17 juillet 2025 07:00

Allier

Festi’Summer bourg de chavroches Chavroches Allier

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

journée artistique marche intergénérationelle et fresque sur la place le matin, l’apres midi: Pépit 03

Toute la journée art dans la rue

.

bourg de chavroches

Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr

English :

art day intergenerational walk and fresco on the square in the morning, in the afternoon: Pépit 03

All day art in the street

German :

kunsttag: generationsübergreifender Spaziergang und Fresken auf dem Platz am Morgen, am Nachmittag: Pepit 03

Den ganzen Tag lang Kunst auf der Straße

Italiano :

giornata d’arte passeggiata intergenerazionale e affresco in piazza al mattino, pomeriggio: Pépit 03

Tutto il giorno arte in strada

Espanol :

día de arte paseo intergeneracional y fresco en la plaza por la mañana, por la tarde: Pépit 03

Todo el día arte en la calle

