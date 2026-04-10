Thouars

Festitaf

Square Roosevelt Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Venez passer un moment en famille ou entre amis lors de cet évènement pleins de surprises

Venez passer un moment en famille ou entre amis lors de cet évènement pleins de surprises .

Square Roosevelt Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Festitaf

Come and spend time with family and friends at this event full of surprises

L’événement Festitaf Thouars a été mis à jour le 2026-04-08 par Maison du Thouarsais