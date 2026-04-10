Festitaf Thouars
Festitaf Thouars samedi 25 avril 2026.
Thouars
Festitaf
Square Roosevelt Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Venez passer un moment en famille ou entre amis lors de cet évènement pleins de surprises
Venez passer un moment en famille ou entre amis lors de cet évènement pleins de surprises .
Square Roosevelt Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Festitaf
Come and spend time with family and friends at this event full of surprises
L’événement Festitaf Thouars a été mis à jour le 2026-04-08 par Maison du Thouarsais
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