Festi’terre une réouverture créative et festive Wintzenheim

Festi’terre une réouverture créative et festive

5 Route des châteaux Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans une ambiance festive mêlant danse et musique, venez célébrer les savoir-faire liés à la terre et la créativité des artisans !

Découvrez comment la terre se transforme en torchis, vaisselle, carreaux de poêle, flûte, figurines etc., grâce à des gestes ancestraux.

Expositions, démonstrations, ateliers et évocations historiques vous feront découvrir les techniques millénaires tournage, modelage, colombin, décor etc., aux côtés d’artisans passionnés.

Une invitation à explorer la terre, mémoire du site et source d’inspiration, dans un cadre chargé d’histoire. .

5 Route des châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 sophie.barthel@alsace.eu

English :

In a festive atmosphere of music and dance, come and celebrate the skills and creativity of our artisans!

