Festi’Théâtre

La Grange Biozat Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-07

La programmation sera composée de 11 troupes régionales. Le but du festival est de rire et de faire rire pour passer de bons moments d’échanges, de bonne humeur et de convivialité tout en présentant des spectacles de qualité à un prix modique.

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La Grange Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 10 20 58 didier.cavard620@orange.fr

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English :

The program will feature 11 regional troupes. The aim of the festival is to make people laugh, to share good times, good humor and conviviality, while presenting quality shows at a modest price.

L’événement Festi’Théâtre Biozat a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Val de Sioule