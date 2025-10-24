Festi’Théâtre allée des Platanes Retournac

Festi’Théâtre allée des Platanes Retournac vendredi 24 octobre 2025.

Festi’Théâtre

allée des Platanes La Filature Retournac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

+ de 12 ans et étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

Trois jours de Festival à Retournac ! Possibilité de venir voir 5 représentations sur différents thèmes. Et cette année, une séance d’improvisation est prévue !

.

allée des Platanes La Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 75 78 49 cfr43130@gmail.com

English :

A three-day Festival in Retournac! Come and see 5 performances on different themes. And this year, an improvisation session is included!

German :

Drei Tage Festival in Retournac! Es besteht die Möglichkeit, 5 Aufführungen zu verschiedenen Themen zu besuchen. Und dieses Jahr ist auch eine Improvisationsveranstaltung geplant!

Italiano :

Un festival di tre giorni a Retournac! Potrete assistere a 5 spettacoli su temi diversi. E quest’anno ci sarà anche una sessione di improvvisazione!

Espanol :

¡Un festival de tres días en Retournac! Podrás venir a ver 5 espectáculos sobre diferentes temas. Y este año, ¡habrá una sesión de improvisación!

L’événement Festi’Théâtre Retournac a été mis à jour le 2025-09-18 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire