FestiTrad d’Automne

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Une journée dédiée aux danses et aux chants traditionnels du Quercy, de Gascogne et plus largement d’Occitanie

Une journée dédiée aux danses et aux chants traditionnels du Quercy, de Gascogne et plus largement d’Occitanie. Que vous soyez danseur·se confirmé·e, débutant curieux ou passionné·e de musiques populaires, le FestiTrad d’Automne vous invite à partager, apprendre et vivre une journée chaleureuse autour du patrimoine vivant. .

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 84 41 55 12 fabi.vilate@wanadoo.fr

English :

A day dedicated to the traditional dances and songs of Quercy, Gascony and Occitanie in general

German :

Ein Tag, der den traditionellen Tänzen und Gesängen aus Quercy, der Gascogne und im weiteren Sinne aus Okzitanien gewidmet ist

Italiano :

Una giornata dedicata alle danze e ai canti tradizionali del Quercy, della Guascogna e della regione occitana

Espanol :

Jornada dedicada a las danzas y canciones tradicionales de Quercy, Gascuña y la región occitana

L’événement FestiTrad d’Automne Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Cahors Vallée du Lot