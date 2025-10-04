Festi’trail #1 Plestan

Festi’trail #1 Plestan samedi 4 octobre 2025.

Festi’trail #1

Plestan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04 03:00:00

2025-10-04

Deux parcours nature de 8 km et 17 km en campagne autour des vergers, de la ferme, des bois et d’un château , avec des ravitaillements 100% produits locaux et surtout…Une course déguisée où l’ambiance est au cœur de la fête ! Il y aura même une fan zone pour encore plus de folie ! Les enfants aussi ont leur moment de gloire avec une course dédiée rien que pour eux. Repas et concert sur place

une partie des fonds récoltés sera reversée à la Ligue contre le cancer, dans le cadre d’octobre Rose. .

Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 07 02 57

