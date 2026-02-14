Festi’Trial, terrain de Trial, Labège

Festi’Trial Dimanche 19 avril, 09h00 terrain de Trial Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Labège devient le terrain de jeu des meilleurs pilotes de VTT Trial d’Occitanie pour la 1ère manche de la Coupe Grand Sud 2026 !

Puissance, Adresse, Equilibre, le spectacle est au rendez-vous !

De 9h à 18h, buvette et restauration sur place

terrain de Trial rue des Troubadours à Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

1ère manche de la Coupe Grand Sud d’Occitanie de VTT Trial 2026 VTT Trial

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