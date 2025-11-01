Festi’Trouille Salle des Fêtes Villey-le-Sec
Festi’Trouille Salle des Fêtes Villey-le-Sec samedi 1 novembre 2025.
Festi’Trouille
Salle des Fêtes 9 rue de Toul Villey-le-Sec Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 15:30:00
Un moment effroyable et mémorable pour toute la famille !!
Le Foyer Rural de Villey-le-Sec vous propose plusieurs activités pour fêter Halloween.
15h30 Ateliers terrifiants ouverts à tous (jeux, bricolage, maquillage)
17h Défilé monstrueux dans les rues du village récolte des bonbons ou jeté de sorts !
18h Départ pour Halloween Party à la patinoire de Toul
Salle des Fêtes 9 rue de Toul Villey-le-Sec 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 63 36 41 67 foyer@villeylesec.fr
English :
A frightening and memorable moment for the whole family!
The Foyer Rural de Villey-le-Sec offers several activities to celebrate Halloween.
3.30pm: Scary workshops open to all (games, crafts, face painting)
5pm: Monstrous parade through the village streets collect candy or cast spells!
6pm: Departure for the Halloween Party at the Toul ice rink
Registration (including skate hire) by e-mail or telephone
German :
Ein schauriger und unvergesslicher Moment für die ganze Familie!!!
Das Foyer Rural von Villey-le-Sec bietet Ihnen verschiedene Aktivitäten an, um Halloween zu feiern.
15:30 Uhr: Gruselige Workshops offen für alle (Spiele, Basteln, Schminken)
17 Uhr: Monströser Umzug durch die Straßen des Dorfes Süßigkeiten sammeln oder Zaubersprüche sprechen!
18 Uhr: Abfahrt zur Halloween-Party auf der Eisbahn in Toul
Anmeldungen (inklusive Schlittschuhverleih) per E-Mail oder Telefon
Italiano :
Un momento terrificante e memorabile per tutta la famiglia!
Il Foyer Rural de Villey-le-Sec propone una serie di attività per festeggiare Halloween.
ore 15.30: laboratori spaventosi aperti a tutti (giochi, artigianato, pittura del viso)
ore 17.00: sfilata mostruosa per le strade del villaggio raccogliete dolci o fate incantesimi!
ore 18.00: Partenza per la festa di Halloween sulla pista di pattinaggio di Toul
Iscrizioni (compreso il noleggio dei pattini) via e-mail o telefono
Espanol :
¡Un momento terrorífico y memorable para toda la familia!
El Foyer Rural de Villey-le-Sec propone diversas actividades para celebrar Halloween.
15.30 h: Talleres terroríficos abiertos a todos (juegos, manualidades, pintacaras)
17.00 h: Desfile monstruoso por las calles del pueblo: ¡recoge caramelos o lanza hechizos!
18.00 h: Salida para la fiesta de Halloween en la pista de hielo de Toul
Inscripciones (incluido el alquiler de patines) por correo electrónico o teléfono
