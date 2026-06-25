Biaudos

Festitruck

Bourg Biaudos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 01:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le fameux FESTITRUCK des Landes revient de nouveau cette année à Biaudos . Ce village aussi charmant que convivial accueillera ce samedi 10 octobre le FESTITRUCK. Il s’agit d’un festival importé du fin fond de la Bretagne, qui affiche 3 objectifs clairs faire la part belle aux trucks, créer du lien social intergénérationnel et susciter l’intérêt des élus et entrepreneurs locaux.

Il y aura évidemment des camions alimentaires pour la hartayre et pintayre , mais pas que jeux en bois, tables rondes, live radio, animations et ateliers,concerts, spectacles, DJs… jusqu’à 1h du matin. C’est plus de 30 nouveaux trucks cette année. Plus d’infos sur les animations à venir.

Entrée libre ! .

Bourg Biaudos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 05 10 35

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English : Festitruck

L’événement Festitruck Biaudos a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Seignanx