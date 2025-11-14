Festiv·iel Théâtre de la Croix-Rousse Lyon 4e Arrondissement

Festiv·iel

Théâtre de la Croix-Rousse Place Joannès Ambre Lyon 4e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-14

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-14

Découvrez la 5e édition de Festiv·iel un grand temps fort au Théâtre de la Croix-Rousse dédié au féminisme inclusif, aux cultures queer et aux questions de genre et de sexualité.

.

Théâtre de la Croix-Rousse Place Joannès Ambre Lyon 4e Arrondissement 69004 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 07 49 49 infos@croix-rousse.com

English :

Discover the 5th edition of Festiv-iel: a major event at the Théâtre de la Croix-Rousse dedicated to inclusive feminism, queer cultures and questions of gender and sexuality.

German :

Entdecken Sie die fünfte Ausgabe von Festiv-iel: ein großes Highlight im Théâtre de la Croix-Rousse, das dem inklusiven Feminismus, den Queer-Kulturen und den Themen Gender und Sexualität gewidmet ist.

Italiano :

Scoprite la quinta edizione di Festiv-iel: un grande evento al Théâtre de la Croix-Rousse dedicato al femminismo inclusivo, alle culture queer e alle questioni di genere e sessualità.

Espanol :

Descubra la 5ª edición de Festiv-iel: un gran acontecimiento en el Théâtre de la Croix-Rousse dedicado al feminismo inclusivo, las culturas queer y las cuestiones de género y sexualidad.

L’événement Festiv·iel Lyon 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-16 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme