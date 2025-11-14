Festiv·iel Théâtre de la Croix-Rousse Lyon 4e Arrondissement
Théâtre de la Croix-Rousse Place Joannès Ambre Lyon 4e Arrondissement Rhône
Début : Dimanche 2025-11-14
fin : 2025-11-29
2025-11-14
Découvrez la 5e édition de Festiv·iel un grand temps fort au Théâtre de la Croix-Rousse dédié au féminisme inclusif, aux cultures queer et aux questions de genre et de sexualité.
Théâtre de la Croix-Rousse Place Joannès Ambre Lyon 4e Arrondissement 69004 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 07 49 49 infos@croix-rousse.com
English :
Discover the 5th edition of Festiv-iel: a major event at the Théâtre de la Croix-Rousse dedicated to inclusive feminism, queer cultures and questions of gender and sexuality.
German :
Entdecken Sie die fünfte Ausgabe von Festiv-iel: ein großes Highlight im Théâtre de la Croix-Rousse, das dem inklusiven Feminismus, den Queer-Kulturen und den Themen Gender und Sexualität gewidmet ist.
Italiano :
Scoprite la quinta edizione di Festiv-iel: un grande evento al Théâtre de la Croix-Rousse dedicato al femminismo inclusivo, alle culture queer e alle questioni di genere e sessualità.
Espanol :
Descubra la 5ª edición de Festiv-iel: un gran acontecimiento en el Théâtre de la Croix-Rousse dedicado al feminismo inclusivo, las culturas queer y las cuestiones de género y sexualidad.
