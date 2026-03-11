F’ESTIVADA Rodez

F'ESTIVADA Rodez 2026-07-17

F’ESTIVADA Rodez vendredi 17 juillet 2026.

F’ESTIVADA

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
PASS VENDREDI

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

F’ESTIVADA 4ème édition vendredi 17 juillet 2026
BRÖ PHILIPPINE LAVREY ZAHO MATT POKORA 25  .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 88 00  festivada@mairire-rodez.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

F’ESTIVADA 4th edition Friday, July 17, 2026

L’événement F’ESTIVADA Rodez a été mis à jour le 2026-03-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

Prochains événements à Rodez