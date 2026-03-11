F’ESTIVADA Rodez
F’ESTIVADA Rodez samedi 18 juillet 2026.
F’ESTIVADA
Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
55
Tarif de base plein tarif
PASS 3 JOURS
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
F’ESTIVADA 4ème édition samedi 18 juillet
SANDY SAX BIANCA COSTA KEBLACK SEAN PAUL 55 .
Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 88 00 festivada@mairire-rodez.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
F’ESTIVADA 4th edition Saturday, July 18
L’événement F’ESTIVADA Rodez a été mis à jour le 2026-03-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)