Saint-Jean-de-Marsacq

Festiv’Adour Promenade-Spectacle

chemin de halage Saint-Jean-de-Marsacq Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 15:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Le format de promenade-spectacle de Festiv’Adour a depuis longtemps fait ses preuves et pour passer un dimanche merveilleux en famille, on ne connait pas mieux !

Roméo dans la baignoire revisite avec humour et légèreté la célèbre tragédie de Shakespeare. Dans une salle de bain transformée en scène de théâtre, deux comédiens rejouent l’histoire d’amour la plus célèbre du monde… entre mousse, glissades et brosses à dents. Un spectacle décalé, rythmé et inventif, où l’absurde côtoie l’émotion, et où le quotidien devient épique. Accessible dès 8 ans, cette création ludique invite petits et grands à redécouvrir Roméo et Juliette comme vous ne l’avez jamais vu… dans une baignoire !

Ma vie de grenier

Gaetan Lecroteux, 50 ans, pas physique du tout, intéressé et intéressant jovial, philosophe, jamais au bon endroit au bon moment. Il est gentil trop gentil.Aujourd’hui son stand est prêt, avec une semaine d’avance.Qu’à cela ne tienne, il tentera de de débarrasser de son passé au travers des objets qu’il met en vente. .

chemin de halage Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Festiv’Adour Promenade-Spectacle

The Festiv’Adour show-walk format has long since proved its worth, and there’s no better way to spend a wonderful Sunday with the whole family!

L’événement Festiv’Adour Promenade-Spectacle Saint-Jean-de-Marsacq a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS