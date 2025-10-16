Festiv’aînés au cinéma Bonne Garde Cinéma Bonne Garde Nantes

Festiv’aînés au cinéma Bonne Garde 16 – 19 octobre Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

4,50 € / Carte blanche 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-16T14:30:00 – 2025-10-16T17:30:00
Fin : 2025-10-19T14:30:00 – 2025-10-19T18:00:00

4 films suivi d’animations avec, au programme : ciné échange, ciné témoignage, ciné intergénérationnel, ciné musical avec un concert !
Des émotions à partager entre amis mais aussi avec ses petits-enfants, et toute la famille.
La programmation en détail sur cinemalebonnegarde.com

Cinéma Bonne Garde 20 Rue Frère Louis, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire
Les seniors du cinéma Bonne Garde font leur cinéma intergénérationnel. nantes nantes métropole