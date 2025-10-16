Festiv’ainés Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Festiv’ainés Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 14:30 – 17:30

Gratuit : non Tarif 4,50 € – carte blanche 4 € Séniors et tout oublic

Festival du cinéma Festiv’ainés c’est un moment de rencontre et d’échange dans l’ambiance conviviale. 4 films suivi d’animations et dans le programme : ciné échange, ciné témoignage, ciné intergenerationnel, ciné musical avec un concert !

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com