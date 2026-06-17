Festival · 15e édition Festival In Off Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule
Festival · 15e édition Festival In Off Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 11 juillet 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Festival · 15e édition Festival In Off Allier
Île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-11
Un regard, un rythme, un monde trois jours de danse, musique, spectacles et ateliers en famille sur l’Île de la Ronde. Une 15e édition portée par l’Association L’Arche, riche en rencontres et en partage.
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Île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 09 71 27 boundzimbou@voila.fr
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English :
A Perspective, a Rhythm, a World : three days of dance, music, performances, and family workshops on the %CEle de la Ronde. The 15th %E9dition, organized by the L’Arche Association, is full of opportunities to meet others and share experiences.
L’événement Festival · 15e édition Festival In Off Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule
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