Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival · 15e édition Festival In Off Allier

Île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-11

Un regard, un rythme, un monde trois jours de danse, musique, spectacles et ateliers en famille sur l’Île de la Ronde. Une 15e édition portée par l’Association L’Arche, riche en rencontres et en partage.

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Île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 09 71 27 boundzimbou@voila.fr

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English :

A Perspective, a Rhythm, a World : three days of dance, music, performances, and family workshops on the %CEle de la Ronde. The 15th %E9dition, organized by the L’Arche Association, is full of opportunities to meet others and share experiences.

L’événement Festival · 15e édition Festival In Off Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule