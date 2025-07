Festival 10 ans de Cœurs Résistants : ATOEM + NOÏ L’Étage / Le Liberté Rennes

Festival 10 ans de Cœurs Résistants : ATOEM + NOÏ L’Étage / Le Liberté Rennes mercredi 8 octobre 2025.

Rendez-vous le 8 octobre à L’Étage pour faire rimer musique et solidarité. Avec les concerts d’ATOEM et NOÏ.

Rendez-vous à L’Étage pour faire rimer musique et solidarité. A l’occasion des 10 ans de **Cœurs Résistants**, association rennaise qui œuvre au quotidien pour lutter contre la précarité et favoriser l’inclusion sociale, les artistes rennais se mobilisent pour offrir un espace de fête et de partage, avec les concerts d’ATOEM et NOÏ.

**ATOEM**

Né en 2015, le duo composé d’Antoine Talon et Gabriel Renault nous offre une techno intense et hypnotique qu’ils décrivent comme « un océan de symphonies spatiales ».

Leur réputation sur scène n’est plus à faire, leurs machines ayant fait vibrer les plus belles salles et festivals à travers l’Europe.

**NOÏ**

Noï est un projet de musique live machine. Inspiré par des artistes comme Aphex Twin, Squarepusher, Jakojako ou encore Canblaster. Combiné avec l’influence des univers de jeux vidéo indépendants et de leurs soundtrack envoutante. Noï réunit tous ces aspects pour faire naître une musique électronique, acid et break.

_Les bénéfices de la soirée seront reversés à Cœurs Résistants._

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine