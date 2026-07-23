FESTIVAL 100% COMMINGES CHOUF Place du village Agassac

Informations pratiques

Agassac

FESTIVAL 100% COMMINGES CHOUF

Place du village PLACE DU VILLAGE Agassac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Soirée 100% musique, terroir, convivialité avec les concerts du Festival 100% Comminges! Ce soir c’est le groupe Chouf qui met l’ambiance!

La restauration sera assurée par Zéphine.

Avec son van aménagé La Goulotte Occitane, vous proposera les boissons durant les 10

soirées du festival.

En cas de mauvais temps la soirée se fera à la salle des fêtes ou sous le préau de l’école. .

Place du village PLACE DU VILLAGE Agassac 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

An evening filled with 100% music, local flavor, and a friendly atmosphere, featuring concerts from the 100% Comminges Festival! Tonight, the band Chouf is getting the party started!

L’événement FESTIVAL 100% COMMINGES CHOUF Agassac a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE