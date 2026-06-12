FESTIVAL 100% COMMINGES CONCERT DU DUO LIBERTA Nizan-Gesse
FESTIVAL 100% COMMINGES CONCERT DU DUO LIBERTA Nizan-Gesse jeudi 30 juillet 2026.
Nizan-Gesse
FESTIVAL 100% COMMINGES CONCERT DU DUO LIBERTA
AU FOYER Nizan-Gesse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Soirée 100% musique, terroir, convivialité avec les concerts du Festival 100% Comminges!
Le Duo Liberta vous ravira par son répertoire de chansons françaises
La restauration et les rafraichissements seront assurés par le Relais de Chloé et la Goulotte Occitane. .
AU FOYER Nizan-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
An evening filled with music, local culture, and good times at the 100% Comminges Festival concerts!
L’événement FESTIVAL 100% COMMINGES CONCERT DU DUO LIBERTA Nizan-Gesse a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE