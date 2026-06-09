FESTIVAL 100% COMMINGES CONCERT ROCK’N FOLK Cazeneuve-Montaut
FESTIVAL 100% COMMINGES CONCERT ROCK’N FOLK Cazeneuve-Montaut jeudi 23 juillet 2026.
Cazeneuve-Montaut
FESTIVAL 100% COMMINGES CONCERT ROCK’N FOLK
PLACE DE LA MAIRIE Cazeneuve-Montaut Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Partageons un moment festif dans les villages commingeois !
Organisé par la Communauté de Communes Cœur et Coteaux de Comminges, le Festival 100%Comminges propose cette année sa nouvelle édition !
Le festival est accessible à tous les publics,.
Toutes les animations sont gratuites.
Restauration sur place avec KAR A MEL et LA GOULOTTE OCCITANE
Replis à la Salle des fêtes en cas de pluie. .
PLACE DE LA MAIRIE Cazeneuve-Montaut 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Let’s share a festive moment in the villages of the Comminge!
L’événement FESTIVAL 100% COMMINGES CONCERT ROCK’N FOLK Cazeneuve-Montaut a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE