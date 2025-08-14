FESTIVAL 100% COMMINGES DUO LIBERTA Saint-André

FESTIVAL 100% COMMINGES DUO LIBERTA Saint-André jeudi 14 août 2025.

Haute-Garonne

FESTIVAL 100% COMMINGES DUO LIBERTA ARRIÈRE SALLE DES FÊTES Saint-André Haute-Garonne

Début : 2025-08-14 19:30:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Le Comminges en fête culture, musique et terroir à 100 % !

La restauration sera assurée soit par Aux bons vivants (grillades et frites) ou par Le Petit

Moulin (planches à partager, quiches et pizzas) et pour les plus gourmands une note sucrée

(crêpes ou gaufres) sera aussi proposée.

Avec son van aménagé La Goulotte Occitane, vous proposera les boissons durant les 10

soirées du festival. .

ARRIÈRE SALLE DES FÊTES

Saint-André 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 21 42

English :

Comminges en fête: 100% culture, music and local produce!

German :

Comminges en fête: Kultur, Musik und Terroir zu 100 %!

Italiano :

Le Comminges en fête: 100% cultura, musica e prodotti locali!

Espanol :

Le Comminges en fiesta: ¡100% cultura, música y productos locales!

L’événement FESTIVAL 100% COMMINGES DUO LIBERTA Saint-André a été mis à jour le 2025-06-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE