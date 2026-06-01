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FESTIVAL 100% COMMINGES MÉLANIE ABADIE Lécussan

FESTIVAL 100% COMMINGES MÉLANIE ABADIE Lécussan

FESTIVAL 100% COMMINGES MÉLANIE ABADIE Lécussan jeudi 18 juin 2026.

Adresse : PARVIS SALLE POLYVALENTE

Ville : 31580 Lécussan

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lécussan

FESTIVAL 100% COMMINGES MÉLANIE ABADIE

PARVIS SALLE POLYVALENTE Lécussan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Partageons un moment festif dans les villages commingeois !
Organisé par la Communauté de Communes Cœur et Coteaux de Comminges, le Festival 100%Comminges propose cette année sa nouvelle édition !
Concert avec Mélanie Abadie
Le festival est accessible à tous les publics,.
Toutes les animations sont gratuites.
Restauration sur place avec Mag pizza et Kiwiati glaces et LA GOULOTTE OCCITANE
Replis à l’interieur en cas de pluie.   .

PARVIS SALLE POLYVALENTE Lécussan 31580 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Let’s share a festive moment in the villages of the Comminge!

L’événement FESTIVAL 100% COMMINGES MÉLANIE ABADIE Lécussan a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE