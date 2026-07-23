FESTIVAL 100% COMMINGES VELVET SHAKER Place de l’église Montbernard
jeudi 13 août 2026 · Place de l'église · Montbernard
Informations pratiques
Montbernard
FESTIVAL 100% COMMINGES VELVET SHAKER
Place de l’église PLACE DE L’ÉGLISE Montbernard Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Soirée 100% musique, terroir, convivialité avec les concerts du Festival 100% Comminges! Ce soir c’est le groupe Velvet Shaker qui met l’ambiance!
La restauration sera assurée par le Relais de Chloé.
Avec son van aménagé La Goulotte Occitane, vous proposera les boissons durant les 10
soirées du festival.
En cas de mauvais temps la soirée se fera sous le préau de l’école .
Place de l’église PLACE DE L’ÉGLISE Montbernard 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
An evening filled with 100% music, local flavor, and a friendly atmosphere, featuring concerts from the 100% Comminges Festival! Tonight, the band Velvet Shaker is getting the party started!
L’événement FESTIVAL 100% COMMINGES VELVET SHAKER Montbernard a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE