FESTIVAL 1000 COEURS SALLE LAFOURGUETTE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

FESTIVAL 1000 COEURS

SALLE LAFOURGUETTE 28 Rue de Gironis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 16:00:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

1000 Chœurs pour la Paix : des voix pour la non-violence

Chœurs, groupes vocaux, artistes et musiciens réunissent leurs voix autour d’un même message : faire de la paix et de la non-violence une culture à cultiver au quotidien.

Chants du monde, polyphonies occitanes, poésie, guitare, danse et arts du mouvement se succèdent avec notamment Vent de la Paix, ChrisTaal et Nat, Blue Swan Guild, Méli Mélo, Flamarosa, Les Colseks, Tolosa Cantera et Agatjo. Une après-midi artistique placée sous le signe du partage, de l’engagement et de la paix. .

SALLE LAFOURGUETTE 28 Rue de Gironis Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

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English :

1,000 Choirs for Peace: Voices for Nonviolence

L’événement FESTIVAL 1000 COEURS Toulouse a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE