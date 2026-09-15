FESTIVAL 1000 COEURS SALLE LAFOURGUETTE Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · SALLE LAFOURGUETTE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
FESTIVAL 1000 COEURS
SALLE LAFOURGUETTE 28 Rue de Gironis Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-10-03
1000 Chœurs pour la Paix : des voix pour la non-violence
Chœurs, groupes vocaux, artistes et musiciens réunissent leurs voix autour d’un même message : faire de la paix et de la non-violence une culture à cultiver au quotidien.
Chants du monde, polyphonies occitanes, poésie, guitare, danse et arts du mouvement se succèdent avec notamment Vent de la Paix, ChrisTaal et Nat, Blue Swan Guild, Méli Mélo, Flamarosa, Les Colseks, Tolosa Cantera et Agatjo. Une après-midi artistique placée sous le signe du partage, de l’engagement et de la paix. .
SALLE LAFOURGUETTE 28 Rue de Gironis Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie
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English :
1,000 Choirs for Peace: Voices for Nonviolence
L’événement FESTIVAL 1000 COEURS Toulouse a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
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