Festival 1er festival de musique ancienne rue de l’Eglise Moret-Loing-et-Orvanne

Festival 1er festival de musique ancienne

rue de l’Eglise Eglise Notre Dame de la Nativité Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-06

2025-07-04

Venez assister aux concerts du premier festival de musique ancienne de Moret.

rue de l’Eglise Eglise Notre Dame de la Nativité Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 70 41 66 rlping@free.fr

English :

Come and enjoy the concerts at Moret’s first early music festival.

German :

Besuchen Sie die Konzerte des ersten Festivals für Alte Musik in Moret.

Italiano :

Venite a godervi i concerti del primo festival di musica antica di Moret.

Espanol :

Venga a disfrutar de los conciertos del primer festival de música antigua de Moret.

