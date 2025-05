Festival 1ère Marche 27è édition – Troyes, 20 mai 2025 07:00, Troyes.

Aube

Festival 1ère Marche 27è édition CGR Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-20

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-20

Depuis 27 ans, le Festival 1ère Marche s’affirme comme un espace ouvert à toutes et tous, au coeur de l’Aube. Sa mission fondamentale démocratiser le 7e art en le rendant véritablement accessible à chacun, quelle que soit son origine sociale ou son parcours.



Pendant 5 jours, ce festival offre une plateforme d’expression aux jeunes réalisateurs prometteurs à travers des projections quotidiennes, des masterclass et des rencontres professionnelles. Loin des circuits traditionnels, il brise les barrières qui limitent l’accès au monde du cinéma.

La 27e édition continue de porter cette vision inclusive tout en célébrant les talents émergents et leurs œuvres novatrices.



Au programme cette année des courts-métrages qui vous feront voyager au gré des univers des jeunes cinéastes, des rencontres avec des membres du jury professionnel, des ateliers pour découvrir ou s’améliorer, un tournage en plein air rien que pour vos yeux, … Et surtout toujours la même passion du cinéma pour nous réunir. .

CGR Troyes

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 68 68 premieremarche@laligue10.org

