FESTIVAL 22 V’LA GEORGES À L’ESPACE GEORGES BRASSENS Sète

Venez fêter l’héritage de Georges Brassens à l’Espace qui lui est dédié.Chaque matin à 11 h, vous découvrez un artiste différent qui revisite son répertoire à sa manière.Six concerts, six regards, une même passion faire vivre la poésie et la musique de Brassens.Les concertsMercredi 22 octobre Luca Maciacchini redécouvrez Brassens avec l’humour et la théâtralité d’un interprète italien au charme méditerranéen.Jeudi 23 octobre Duo Alyane laissez-vous porter par une interprétation délicate et musicale, entre violon, guitare et émotions partagées.Vendredi 24 octobre Martial Robillard un hommage authentique qui met en lumière la poésie et la tendresse des textes de Brassens.Samedi 25 octobre Les Croques Notes un vent de fraîcheur et de complicité pour revisiter son univers avec une belle énergie scénique.Dimanche 26 octobre Erwann Guennec une voix chaleureuse et une guitare précise pour interpréter Brassens avec respect et sensibilité.Mardi 28 octobre La Bise à Madame une relecture originale et festive, teintée de swing, de cuivres et d’une bonne dose de fantaisie.Réservations reservationbrassens@ville-sete.fr .

Six concerts, six perspectives, one passion: bringing Brassens’ poetry and music to life.

Sechs Konzerte, sechs Blickwinkel, eine Leidenschaft: die Poesie und Musik von Brassens lebendig werden zu lassen.

Sei concerti, sei prospettive, una sola passione: dare vita alla poesia e alla musica di Brassens.

Seis conciertos, seis perspectivas, una pasión: dar vida a la poesía y la música de Brassens.

