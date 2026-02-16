Festival 24 carats | Battle Bergerock Le Rocksane Bergerac

Festival 24 carats | Battle Bergerock

Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le Battle BERGEROCK est un événement dédié au breakdance, mettant à l’honneur des jeunes talents de la région.

STAGE LE MATIN

Public 6 à 17 ans

Jauge limitée à 25 participant·es

Tarifs 1 heure 15 € 2 heures 25 €

Stages dispensés par les juges du battle

Inscriptions par SMS UNIQUEMENT au 07 69 21 77 57

BATTLE L’APRÈS-MIDI

Au programme une battle 2 VS 2 réservée aux moins de 17 ans, avec des équipes

venues de toute l’Aquitaine (Bergerac, Bordeaux, Marmande…).

L’événement sera rythmé par un show du Studio Gao à l’interlude, ainsi que par

des stages animés par les juges du battle, offrant un moment de transmission et

de partage autour de la culture hip-hop.

Un jury composé de 3 juges, accompagné d’1 MC et d’1 DJ professionnel.

Tarif adultes 8 € Tarif enfants 4 € Gratuit pour les moins de 6 ans & pour les participant.es aux ateliers du matin. .

Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 88 04 29 communication@rocksane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival 24 carats | Battle Bergerock

L’événement Festival 24 carats | Battle Bergerock Bergerac a été mis à jour le 2026-02-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides