Festival 24 carats | Battle Bergerock Le Rocksane Bergerac

Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne
Le Battle BERGEROCK est un événement dédié au breakdance, mettant à l’honneur des jeunes talents de la région.
STAGE LE MATIN
Public 6 à 17 ans
Jauge limitée à 25 participant·es
Tarifs 1 heure 15 € 2 heures 25 €
Stages dispensés par les juges du battle
Inscriptions par SMS UNIQUEMENT au 07 69 21 77 57
BATTLE L’APRÈS-MIDI
Au programme une battle 2 VS 2 réservée aux moins de 17 ans, avec des équipes
venues de toute l’Aquitaine (Bergerac, Bordeaux, Marmande…).
L’événement sera rythmé par un show du Studio Gao à l’interlude, ainsi que par
des stages animés par les juges du battle, offrant un moment de transmission et
de partage autour de la culture hip-hop.
Un jury composé de 3 juges, accompagné d’1 MC et d’1 DJ professionnel.
Tarif adultes 8 € Tarif enfants 4 € Gratuit pour les moins de 6 ans & pour les participant.es aux ateliers du matin. .
Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 88 04 29 communication@rocksane.fr
