Festival 24 carats | Souffrance Le Rocksane Bergerac

Festival 24 carats | Souffrance

Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Souffrance, c’est d’abord Montreuil et le 9.3. C’est dans ce décor qu’il fait ses premiers pas dans le rap avec son groupe L’uZine. Actif depuis les années 10 alors que les sonorités 90s viennent donner un second souffle au rap français, il incarne le visage d’une nouvelle scène qui ne reproduit pas mais qui perpétue un

héritage.

Après une foultitude de projets en équipe, Souffrance sort en 2020 une mixtape, Noctambus , puis enfin son premier album solo Tranche de vie en 2021. Un premier album vu comme un aboutissement, une case cochée après des années

d’incertitudes. C’est pourtant à ce moment que tout s’accélère pour Souffrance. Il choque rappeurs et auditeurs, et se voit propulsé comme un des plus fins techniciens de la discipline. Jul l’invitera sur son Classico organisé , il sortira en

2022 son deuxième album Tour de magie . .

Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

