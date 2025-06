Festival « 3 Bulles d’air sauvage » du 11 au 13 juillet 2025 Creully sur Seulles 11 juillet 2025 07:00

Calvados

Festival « 3 Bulles d'air sauvage » du 11 au 13 juillet 2025 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-11

Sur le site exceptionnel du château de Creully, un week-end de festivités autour des « musiques trad ».

Trois bulles d’air sauvage faites de concerts, bals folk, et spectacles de conte, mais aussi d’animations pour toute la famille.

Trois jours de musique et de rencontres au coeur de l’été normand. 1, 2 et 3 bulles ! Venez faire mousser !

Programmation :

Vendredi 11 juillet à partir de 17h

Mes Souliers sont Rouges et Manigale

Samedi 12 juillet à partir de 12h

Contes Claire Garrigue, Camille Regnault, Marie Lemoine

Concerts Mazel Combo, Dude, Horzines Stara, The Churchfitters

Bal folk Le Bal Variable

Dimanche 13 juillet à partir de 11h

Grand bal sauvage

30 Place Edmond Paillaud

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 7 88 79 55 84 contact@airssauvages.org

English : Festival « 3 Bulles d’air sauvage » du 11 au 13 juillet 2025

On the exceptional site of the Château de Creully, a weekend of festivities around « trad music ».

Three bubbles of wild air with concerts, folk dances and storytelling shows, as well as entertainment for the whole family.

Three days of music and encounters in the heart of Normandy summer. 1, 2 and 3 bubbles! Come and get foaming!

Program :

Friday, July 11 from 5pm

Mes Souliers sont Rouges and Manigale

Saturday, July 12 from 12pm

Storytelling Claire Garrigue, Camille Regnault, Marie Lemoine

Concerts: Mazel Combo, Dude, Horzines Stara, The Churchfitters

Folk ball: Le Bal Variable

Sunday, July 13 from 11 a.m

Grand bal sauvage

German : Festival « 3 Bulles d’air sauvage » du 11 au 13 juillet 2025

Auf dem außergewöhnlichen Gelände des Schlosses von Creully findet ein Festwochenende rund um die « Musiques trad » statt.

Drei Blasen wilder Luft aus Konzerten, Folkbällen und Märchenaufführungen, aber auch aus Animationen für die ganze Familie.

Drei Tage voller Musik und Begegnungen im Herzen des normannischen Sommers. 1, 2 und 3 Blasen! Kommen Sie und lassen Sie es schäumen!

Programmgestaltung :

Freitag, 11. Juli ab 17 Uhr

Mes Souliers sont Rouges und Manigale

Samstag, den 12. Juli ab 12h

Märchen: Claire Garrigue, Camille Regnault, Marie Lemoine

Konzerte: Mazel Combo, Dude, Horzines Stara, The Churchfitters

Folk-Ball: Le Bal Variable

Sonntag, 13. Juli ab 11 Uhr

Großer wilder Ball

Italiano :

Nel sito eccezionale del Castello di Creully, un fine settimana di festeggiamenti intorno alla « musica tradizionale ».

Tre giorni di aria selvaggia con concerti, danze popolari e spettacoli di narrazione, oltre ad attività per tutta la famiglia.

Tre giorni di musica e incontri nel cuore dell’estate normanna. 1, 2 e 3 bolle! Venite a spumeggiare!

Programma:

Venerdì 11 luglio dalle 17.00

Mes Souliers sont Rouges e Manigale

Sabato 12 luglio dalle 12.00

Racconto di storie Claire Garrigue, Camille Regnault, Marie Lemoine

Concerti: Mazel Combo, Dude, Horzines Stara, The Churchfitters

Ballo popolare: Le Bal Variable

Domenica 13 luglio dalle 11.00

Grande ballo sauvage

Espanol :

En el marco excepcional del castillo de Creully, un fin de semana de fiesta en torno a la « música tradicional ».

Tres burbujas de aire salvaje con conciertos, bailes folclóricos y espectáculos de cuentacuentos, además de actividades para toda la familia.

Tres días de música y encuentros en pleno verano normando. ¡1, 2 y 3 burbujas! ¡Venga a hacer espuma!

Programa :

Viernes 11 de julio a partir de las 17.00 h

Mes Souliers sont Rouges y Manigale

Sábado 12 de julio a partir de las 12h

Cuentacuentos Claire Garrigue, Camille Regnault, Marie Lemoine

Conciertos: Mazel Combo, Dude, Horzines Stara, The Churchfitters

Baile popular: Le Bal Variable

Domingo 13 de julio a partir de las 11.00 h

Gran baile salvaje

