FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ 2026

PLACE RAYMOND D’ALFARO Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:30:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le festival 31 notes d’été allie culture, patrimoine et tourisme en proposant dans tout le département des concerts, spectacles, visites touristiques et culturelles, des expositions…

Programme à venir .

PLACE RAYMOND D’ALFARO Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

The 31 notes d’été festival combines culture, heritage and tourism, offering concerts, shows, cultural and sightseeing tours, exhibitions and more throughout the department…

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ 2026 Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE