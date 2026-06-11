FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ BUZET-SUR-TARN LA PROMENADE Buzet-sur-Tarn

Buzet-sur-Tarn

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ BUZET-SUR-TARN

LA PROMENADE Annulé en cas de pluie Buzet-sur-Tarn Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:30:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Après les visites touristiques, venez assister au concert de L’Esbrouf

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

*10h30 > immersion sensorielle au cœur du lien homme-cheval avec la Compagnie ATAO

Loin du tumulte de la scène, Toma et Amandine vous ouvrent leur univers.

Entre l’odeur du foin et le souffle des chevaux, découvrez les coulisses d’un spectacle et d’une complicité hors norme

– Le passage de témoin Observez le contraste fascinant entre la fougue d’un jeune cheval en plein apprentissage et la sagesse d’un cheval expérimenté.

– L’éducation en liberté Apprenez comment, sans aucune contrainte, on murmure à l’oreille d’un jeune prodige pour qu’il révèle le meilleur de lui-même en spectacle.

– L’art de l’osmose Une leçon de vie sur la relation non coercitive, où le respect et l’écoute créent le geste parfait.

Une rencontre privilégiée qui se termine par un temps d’échange libre, pour poser toutes vos questions à ces artistes passionnés.

RDV : 460 Sulliac, 31660 Buzet-sur-Tarn

Durée : 1h

*15h > Maison Jeanblanc, voyage au cœur de la gourmandise

Prêts pour une immersion dans un monde de douceur ?

Vous êtes invité à franchir le seuil de la Maison Jeanblanc à Buzet-sur-Tarn. Ici, la confiserie est un art qui se transmet avec passion, où chaque sucre devient une émotion.

Votre expérience sensorielle

– L’envers du décor Installez-vous confortablement pour la projection d’un film exclusif. Découvrez les secrets de fabrication, de l’origine des ingrédients naturels à la magie du geste.

– Le sanctuaire du goût Poussez les portes du laboratoire. Entre effluves de sucre cuit et de fruits, observez le façonnage manuel minutieux des célèbres sujets en pâte d’amandes et des guimauves aériennes qui font la renommée de la maison.

– Un instant privilégié Prolongez la magie lors d’un temps d’échange autour d’un café. L’occasion idéale de discuter avec ces artisans passionnés et de comprendre leur quête du goût vrai .

Une heure de pure complicité pour redécouvrir les saveurs de l’enfance et l’excellence de l’artisanat local.

RDV : Maison Jeanblanc 22 ZAE Al Cros, 31660 Buzet-sur-Tarn

Durée : 1h

*16h > Buzet-sur-Tarn, les pierres murmurent leur histoire au fil des ruelles avec l’association Acta. Et si les murs de Buzet vous confiaient leurs secrets ?

Laissez-vous guider par les passionnés de l’association Acta pour une traversée du temps au fil des ruelles de la commune.

Sous vos pas, l’histoire s’anime

– L’éclat médiéval Sillonnez le cœur historique et imaginez le tumulte de l’époque des chevaliers et des grandes figures qui ont façonné la cité.

– L’émotion de la mémoire Du charme des façades anciennes au récit poignant de la Seconde Guerre mondiale, vivez une épopée humaine entre lumière et tragédie.

– Le décor Une balade authentique où chaque détail architectural raconte le destin d’un village au caractère affirmé.

Une déambulation entre passé et présent, pour voir Buzet-sur-Tarn avec un regard neuf.

RDV : la promenade 31660 Buzet-sur-Tarn

Durée : 2h

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

19h30 > CONCERT PAUSE GUINGUETTE

RETRO FEVER

Retour au dance-floor à la sauce disco-brass typé 70-80

Des prêcheurs du Disco, des prédicateurs du vieux Funk, l’équipe de Retro Fever répand la bonne parole du Groove avec que des tubes arrangés pour 4 cuivres et une section rythmique du tonnerre. Un flashback vers la musique des années 70’s et 80’s qui séduit toutes les générations et ne laisse personne indifférent.

Ça danse, ça chante et ça transpire … Bienvenue chez RETRO FEVER !

Distribution Simon Portefaix batterie Christophe Ponsolle basse Dorian Dutech guitare Carla Gaudré sax soprano David Mimey sax ténor Nathanael Renoux trompette Renaud Perrot trombone

Durée 2x45min

21h30 > CONCERT

L’ESBROUF

Concert loufoque et participatif entre clown et musique de l’Est

L’Esbrouf est un collectif de musiciens qui mêle allègrement clown et musique.

Au son de thèmes traditionnels klezmer, balkaniques, tziganes ou en proposant ses propres chansons, la joyeuse troupe instille un univers burlesque et poétique.

Des mélodies sensibles aux rythmes balkaniques endiablés, le collectif propose un spectacle loufoque, plein d’énergie et de surprises.

Distribution Zaklin Simonian accordéon, chant Geoffrey Lamaze clarinette, chant Bruno Puel violon Paul Balas accordéon Yoann Gosse mandoline, banjo, chant Joachim Sontag contrebasse Kamel Bala percussions

Durée 1h30 .

LA PROMENADE Annulé en cas de pluie Buzet-sur-Tarn 31660 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

After the sightseeing, come and enjoy a concert by L’Esbrouf

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ BUZET-SUR-TARN Buzet-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE