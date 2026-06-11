FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ GREPIAC Grépiac

Grépiac

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ GREPIAC

Base verte de l’Îlot Grépiac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Après les visites touristiques, venez assister au concert Comae berenices

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

*9h30 > balade sur l’Ariège en canoë avec Granhòta

Accompagné par Granhòta, laissez-vous guider le long de l’Ariège et glissez au cœur d’un environnement préservé. Une balade en canoë idéale pour s’immerger dans le cadre sauvage de la rivière et profiter d’un moment nature en toute sérénité.

RDV ilot de Grépiac

Informations pratiques : équipements mis à disposition par le prestataire, mineur accompagné, à partir de 7 ans et sachant nager, chaussures attachées

*14h > visite de la briqueterie Capelle

Cet artisan local perpétue un savoir-faire emblématique du Bassin auterivain et de la tradition occitane. Découvrez les étapes de fabrication et les gestes qui donnent naissance à ces matériaux façonnés avec précision. Une visite rare pour comprendre l’importance de cet héritage artisanal dans l’histoire locale.

RDV 10 Route de Labruyère-Dorsa 31190 Grépiac

Durée : 2h

*17h > découverte et dégustation aux Jardins de Labourdette

Découvrez le verger et les vignes des Jardins de la Bourdette lors d’une visite guidée au cœur de leur exploitation. Les producteurs vous présenteront leurs variétés de raisin avant de vous proposer une dégustation de fruits fraîchement récoltés et de jus maison. Un moment simple, convivial et gourmand pour partir à la rencontre d’un savoir-faire local.

RDV chemin de Labourdette 31190 Grépiac

Durée : 2h

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

19h30 > CONCERT PAUSE GUINGUETTE

BOOM BOOM BRASS BAND

Découverte de l’esprit second line de la Nouvelle-Orléans !

Le Boom Boom Brass Band fait résonner l’esprit des brass bands de La Nouvelle-Orléans avec une énergie festive et communicative. Porté par les cuivres, les percussions et les grooves du soubassophone, le groupe revisite les classiques de la culture second line, du jazz funk et de la musique afro-américaine dans un spectacle puissant, dansant et chaleureux, aussi à l’aise en déambulation que sur scène.

Distribution Maxime Lescure : trompette, chants et arrangements Antoine Mader, Eric Pollet trombone et chants Pierre Latute soubassophone Aymeric Kounta-Boé grosse caisse et cymbale Romain Sanpons caisse-claire

Durée 2x45min

21h30 > CONCERT

Comae berenices

ANOUCK

Chants traditionnels à trois voix : constellation de sons mêlant voix, percus et synthé

Voyager en compagnie d’Anouck, c’est partir à la rencontre de chants traditionnels, dans une traversée envoûtante et étonnante.

Derrière ce prénom, les voix de Sam Brault, Claire Lenoël et Jessica Valverde chantent des airs traditionnels en français, occitan, espagnol et judéo-espagnol, en les nappant d’une modernité élégante et d’un élan aventureux. Leur nouvelle création Comae berenices est une constellation de sons à la croisée de la polyphonie vocale et des musiques actuelles.

Accompagnée de percussions, d’un synthétiseur minimaliste et d’un harmonium, leur musique s’inscrit dans un projet hybride, tissant des paysages poétiques et contemporains.

Distribution Sam Brault chant, synthétiseur, harmonium Claire Lenoël, Jessica Valverde chant, percussions

Durée 1h15

Une co-production Silo+ et Antre du Drac

Avec le soutien de la région Occitanie, la Drac préfet de la région Occitanie et Occijazz .

Base verte de l’Îlot Grépiac 31190 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

After your sightseeing, come see the Comae Berenices concert

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ GREPIAC Grépiac a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE