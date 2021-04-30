FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LASSERRE-PRADERE Lasserre-Pradère

Lasserre-Pradère

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LASSERRE-PRADERE

PRAIRIE DE LA SALLE DU TEMPS LIBRE Lasserre-Pradère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 23:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Après les visites touristiques, venez assister au spectacle BAL POP-UP

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

*9h30 > deux balades à la découverte de Lasserre-Pradère racontées par ses anciens maires

Que vous soyez grand sportif ou petit marcheur, il y en aura pour tous les goûts. Petits et grands pourront profiter de cette randonnée dans les paysages de Lasserre-Pradère en compagnie de Pierre et Hervé, pour qu’ils dévoilent les petits secrets et l’histoire de la commune, de sa faune et de sa flore. Sourires garantis en compagnie de deux anciens Maires et conteurs hors pairs.

RDV : Buv’Art dans la cour de l’ancienne école - 31530 Lasserre-Pradère

Durée : 2h

Informations pratiques : 3km pour la petite randonnée et 10 km pour la grande

14h30, 15h, 15h30, 16h > visite de l’église de Lasserre-Pradère

L’église Saint Martin aurait été construite entre 1534 et 1541… Nous vous invitons à venir découvrir cette vieille dame toute en briques, son retable classé monument historique et sa Pietà du XIIIème siècle. Après plusieurs années de travaux, l’église fait peau neuve et dévoile ses trésors cachés pour le plaisir des yeux.

RDV : parvis de l’église - 31530 Lasserre-Pradère

Durée : 2h

*14h, 15h30 > découverte de l’univers créatif de BY ANN.C, artisane lasserro-pradéroise, entre théorie et pratique

Anne Claire est une créatrice d’objets en céramique à froid et de bougies. Travaillant dans un petit atelier de Toulouse, elle vous expliquera les étapes de confection de bougies et un petit atelier manuel confectionner son palet de cire parfumé et/ou décoration d’un petit cœur en céramique.

RDV : Devant la mairie - 31530 Lasserre-Pradère

Durée : 1h

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

19h30 > CONCERT PAUSE GUINGUETTE

CRÉATION FÔM TRAD QUARTET

Création unique de musique trad autour d’un répertoire revisité

FÔM, maison d’artistes toulousaine engagée dans la valorisation des artistes féminines et minorisé·es de genre, est à l’initiative des jams en mixité choisie accueillies par Le Taquin, favorisant les rencontres, l’improvisation et l’émergence de nouvelles collaborations musicales dans un cadre bienveillant et inclusif. À l’occasion du festival des 31 notes d’été, la structure a constitué plusieurs quartets afin de vous partager l’exclusivité de ces instants. Pour cette création unique de musique trad autour d’un répertoire revisité, Fôm a réuni Maelle Aguila à l’accordéon, Aina Tulier à la nyckelharpa, Aurore Séguier à la lyra et à la nyckelharpa et Julie Bellier au chant.

Distribution Julie Bellier : chant Aina Tulier nyckelharpa Aurore Séguier lyra et nyckelharpa Maelle Aguila accordéon

Durée 2×45 min

21h30 > BAL

BAL POP-UP

MARTA IZQUIERDO LODUDO PRODUCCIÓN

Bal théâtralisé à l’énergie joyeuse à partager sans retenue

Le BAL POP UP est une performance participative théâtralisée dont le maître mot est l’hybridation chorégraphique et musicale distillée dans un savant foutoir et une énergie contagieuse… Une effusion de danse à partager sans aucun autre prérequis que la fougue et la bonne humeur !

Distribution Marta Izquierdo, Ebenezerys, Muriel Merlin Vidil danse, performance, transmission DJ Louis live mix et performance

Durée 1h30 .

PRAIRIE DE LA SALLE DU TEMPS LIBRE Lasserre-Pradère 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

After sightseeing, come check out the BAL POP-UP show

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LASSERRE-PRADERE Lasserre-Pradère a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE