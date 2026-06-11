FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAUNAC PARC MUNICIPAL Launac

Launac

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAUNAC

PARC MUNICIPAL Annulé en cas de pluie Launac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:30:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Après les visites touristiques, venez assister au concert de L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE & YOHANN HENNEQUIN, DE CATS ON TREES

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

*9h30 > entre plaine et forêt, balade au bois de la Pleysse avec le comité des fêtes de Galembrun

Le parcours traverse d’abord les champs de “La Plaine”, offrant une belle vue sur le château classé Monument historique et l’église du village. Puis, l’itinéraire s’enfonce dans le bois avant de dévoiler un panorama sur le lieu-dit de Galembrun au retour. Une randonnée accessible mêlant paysages ouverts, patrimoine et ambiance forestière.

RDV café du Marguestaud, place des Acacias 31330 Launac

Durée 1h30

Informations pratiques : 10km

*14h > Launac, découverte d’un village fortifié au riche patrimoine avec l’office de tourisme des hauts-tolosans

Découvrez Launac, ancien village fortifié, édifié au pied d’un donjon du XIIᵉ siècle. Son tracé médiéval encore visible témoigne de son riche passé. L’élégante halle du XIXᵉ siècle rappelle l’importance de son activité agricole d’autrefois. La visite se prolonge dans le parc du village, où cèdres et pins tricentenaires évoquent l’époque faste de l’hôtel particulier devenu aujourd’hui mairie.

RDV : sous la halle de Launac, place du château 31330 Launac

Durée : 1h

Pas de jauge

*16h > dans les coulisses de la Brasserie Ticat et le savoir-faire artisanal de son brasseur

Camille vous présente sa méthode de brassage traditionnelle, privilégiant des houblons biologiques et des bières non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille.

Engagée dans une démarche écologique, la brasserie valorise ses drêches en les confiant à un agriculteur local. La visite se conclut par la découverte de ses différentes créations, aux profils aromatiques variés et soigneusement élaborés.

Sur place retrouvez quatre types de bières la Ouiche Bohemian Blonde Ale, une blonde équilibrée au houblon tchèque, la Chivers American Pale Ale aux houblons fruités avec des arômes tropicaux, la Bakshi India Pale Ale aux houblons fruités avec des arômes d’agrumes, et la Bunk Porter, une bière brune maltée aux grains torréfiés aux saveurs de café.

RDV : 18 rue du Parc 31330 Launac

Durée : 1h

*16h > au cœur des ruches, immersion dans le monde fascinant des abeilles avec l’association l’Abeille Launacaise

Georges vous présente le matériel, l’environnement apicole et les principes de l’apiculture.

Équipés d’une combinaison, vous observerez l’intérieur de la ruche et le travail minutieux des abeilles.

Une visite immersive et pédagogique pour mieux comprendre l’organisation d’une colonie et la production du miel.

RDV 260 route de Cadours 31330 Launac

Durée : 1h30

Informations pratiques : Combinaisons fournies à partir de 7 ans

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

19h30 > CONCERT PAUSE GUINGUETTE

CRÉATION FÔM POP ROCK QUARTET

Création musicale unique et festive en mode pop-rock

FÔM, maison d’artistes toulousaine engagée dans la valorisation des artistes féminines et minorisé·es de genre, est à l’initiative des jams en mixité choisie accueillies par Le Taquin, favorisant les rencontres, l’improvisation et l’émergence de nouvelles collaborations musicales dans un cadre bienveillant et inclusif. À l’occasion du festival des 31 notes d’été, la structure a constitué plusieurs quartets afin de vous partager l’exclusivité de ces instants. Pour cette création musicale unique et festive en mode pop-rock, Fôm a réuni Jeanne Lafon au chant, Tere Bertoni à la guitare et voix, Amélie Michez à la batterie et Sophie Adras à la basse.

Distribution Jeanne Lafon chant -Tere Bertoni guitare et voix Amélie Michez batterie -Sophie Adras basse

Durée 2x45min

21h30 > CONCERT

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE & YOHANN HENNEQUIN, DE CATS ON TREES

Reprises d’ABBA & Queen, tubes intemporels rock pour un bain de jouvence !

Vous connaissez forcément au moins la moitié de ces tubes qui ont peut-être accompagné votre adolescence. Le plus étonnant c’est que les jeunes d’aujourd’hui connaissent encore ces musiques. Instruments électriques de rigueur pour un OCT très pop rock. Mamma mia, Dancing Queen, Waterloo… ou encore We will rock you, I want to break free ou Bohemian Rhapsody… que des succès pop !

Distribution Audrey Dupont, Aurélie Fauthous : violon 1 Nicolas Kononovitch, Ana Sanchez Hernandez : violon 2 Carlos Vizcaíno Gijón, Vincent Gervais : alto Nabi Cabestany, Anne Gaurier : violoncelle Nohora Muñoz Ortiz : basse électrique Yoann Hennequin : batterie Marie-Laure Dupont : claviers

Durée 1h15-1h30 .

PARC MUNICIPAL Annulé en cas de pluie Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

After sightseeing, come enjoy a concert by the TOULOUSE CHAMBER ORCHESTRA & YOHANN HENNEQUIN, FROM CATS ON TREES

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAUNAC Launac a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE